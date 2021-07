Stabile Wall Street. Focus su trimestrali e FED

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ile si posiziona su 35.065 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.399 punti. Pressoché invariato il(-0,01%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,12%).Gli investitori continuano a valutare le, ma l'evento clou della giornata è la riunione di politica monetaria dellache terminerà stasera e la successiva conferenza stampa del governatore Powell. Tra le più grandi società che hanno diffuso i dati prima dell'apertura si segnalano, che ha alzato le stime per i ricavi da vaccino a 33,5 miliardi di dollari nel 2021, e, con le vendite del secondo trimestre che hanno superato i livelli pre-pandemia.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -0,65%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones spicca il sensibile aumento di(+5,2%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,65%.scende dell'1,36%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,55%.In discesa, che cala dell'1,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,31%),(+3,22%),(+3,02%) e(+2,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,08%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,47 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.