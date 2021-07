BPER Leasing-Sardaleasing lancia quarta maxi-cartolarizzazione

Gruppo BPER

(Teleborsa) -annunciano il perfezionamento di unaper un controvalore complessivo pari a. L’Originator è la società di leasing captive delche si colloca al 9° posto nel ranking italiano del leasing in termini di crediti outstanding, sulla base dei dati Assilea.L’operazione, realizzata con il, messo a disposizione e gestito da Zenith Service, prevede(ABS) scadenza: unadi valore pari adeuro ed unapari acirca. La tranche Senior è quotata e dotata di ratingda parte dell'agenzia DBRS e di Standard & Poor’s.Ilè composto, per circa i, mentre la restante quota è rappresentata da une anche crediti derivanti da contratti di leasing nel settore energy.Il Direttore Generale di BPER Leasing-Sardaleasing,, ha espresso "grande soddisfazione per la chiusura dell'operazione con parametri di mercato e percentuale di tranching in miglioramento rispetto alle precedenti edizioni", aggiungendo "la nuova provvista finanziaria ci servirà per perseguire il nostro obiettivo della sostenibilità con la selezione di progetti che stiamo valutando sulla base dei drivers previsti dal PNRR"., Presidente del CdA di BPER Leasing-Sardaleasing, ha aggiunto che la dotazione di 1,8 miliardi "permetterà di offrire al sistema delle imprese del Paese una ulteriore possibilità che sostenga e assecondi la ripresa in corso e la orienti verso settori di qualificazione ambientale ed energy. Ciò assume un particolare rilievo in Sardegna dove un’offerta di risorse quale quella di cui parliamo, può sostituire i processi di qualificazione ambientale ed energetica e di innovazione nelll’ambito delle energie rinnovabili".Arranger dell’operazione è, operatore specializzato in servizi per la finanza strutturata, che, in questa stessa operazione, ricopre anche il ruolo di Corporate Servicer, Calculation Agent e Back-up Servicer., responsabile della strutturazione di questa operazione, ha spiegato "in questa quarta operazione, l’Originator ha incrementato la percentuale di titoli dotati di rating passando dal 70% della precedente operazione al 73,5% e diminuendo la riserva di cassa, passando dal 1% allo 0,75%"