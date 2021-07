Mercato americano positivo

Dow Jones

Lam Research

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 35.085 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 4.419 punti.In frazionale progresso il(+0,2%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,08%),(+1,07%) e(+0,94%). Il settore, con il suo -0,91%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,44%),(+1,39%),(+1,19%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,74%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.(+6,29%),(+6,00%),(+5,92%) e(+4,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,42%.Affonda, con un ribasso del 2,35%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,3%; preced. -2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 0%)15:45: PMI Chicago (atteso 63,5 punti; preced. 66,1 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 80,8 punti; preced. 85,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 62,1 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 60,6 punti).