Wall Street resta al palo. Focus sulle trimestrali

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con gli investitori che riflettono sull'indice più importante per la Federal Riserve per monitorare il trend dell'inflazione USA: l'indice delle spese per consumi personali pubblicato prima dell'avvio del mercato.Prosegue intanto la stagione delleche vedecolpita da forti vendite dopo che il colosso fondato da Jeff Bezos ha riportato risultati trimestrali inferiori alle attese degli analisti per la prima volta in tre anni.Nel frattempo gli operatori continuano a mantenere alta l'attenzione sull'andamento deie sul loro impatto sulle restrizioni e queste di conseguenza sull'economia.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 35.085 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.400 punti. In discesa il(-0,86%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,66%).(+0,70%),(+0,66%) e(+0,45%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,71%) e(-0,48%).Al top tra i(+2,47%),(+0,70%),(+0,67%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,82%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.Tra i(+8,68%),(+2,65%),(+1,88%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,60%.Affonda, con un ribasso del 2,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.