Saras, l'ebitda torna positivo dopo quattro trimestri

Saras

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso il primo semestre del 2021 con unpari a 108,7 milioni dai -114,4 milioni del primo semestre 2020, in ripresa "grazie all'effetto positivo del rialzo delle quotazioni petrolifere nel semestre, apprezzabile nella valorizzazione delle scorte".A fine giugno ildi gruppo ammonta a 0,5 milioni (-180,7 milioni a fine giugno 2020). L'ebitda comparable di gruppo è pari a 19,5 milioni nel secondo trimestre e a 8,3 milioni nel semestre, in ulteriore ripresa nel secondo trimestre, e positivo dopo quattro trimestri negativi, pur in presenza di margini di raffinazione ancora bassi nel secondo trimestre. Il risultato netto comparable di gruppo è negativo per 70,8 milioni nel semestre (-41,5 milioni nel primo semestre 2020).Laal 30 giugno ante effetto Ifrs 16 è negativa per 433 milioni, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (-505 milioni).