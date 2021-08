Borse europee e Milano proseguono in rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini europei, in attesa di una partenza positiva di Wall Street.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,189. L'è sostanzialmente stabile su 1.810,4 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 71,58 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.poco mosso, che mostra un +0,17%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,40%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,05%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,35%.Tra idi Milano, in evidenza(+4%), dopo i risultati,(+2,19%),(+1,83%) e(+1,51%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.Tra i(+3,12%),(+3,08%),(+2,07%) e(+1,86%).In rosso, che continua la seduta con -3,40%.Sensibili perdite per, in calo del 2,43%.In apnea, che arretra del 2,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.