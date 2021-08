INWIT, da BEI 250 milioni di euro di finanziamento a supporto degli investimenti in infrastrutture digitali in Italia

(Teleborsa) - E` stato firmato il finanziamento con laa sostegno del, destinato alloa servizio degli operatori di telecomunicazione.Il progetto – spiega la società in una nota – e` in linea con ilche prevede investimenti nella realizzazione di nuove torri per la diffusione del 5G, nella realizzazione di coperture di rete mobile indoor e outdoor come small cell e sistemi DAS (Distributed Antenna System) e per la sperimentazione di nuove tecnologie innovative a supporto degli operatori. Un'infrastruttura di rete che sara` a disposizione anche per le ospitalita` delle apparecchiature Fixed Wireless Access (FWA), per ampliare la copertura della banda larga fissa in zone con una bassa densita` di popolazione.L'operazione diconsentira` ad Inwit di proseguire nella ottimizzazione della propria struttura del debito, perseguendo gli obiettivi di allungamento della durata e di riduzione del costo."Si tratta del primo progetto di Inwit finanziato dalla BEI – ha dichiarato– ed evidenzia l'importanza del lavoro che stiamo facendo nello sviluppo delle infrastrutture del Paese a servizio degli operatori mobili e dei FWA, proseguendo nel nostro contributo alla riduzione del digital divide nel Paese".