Piazza Affari si conferma la migliore in Europa

(Teleborsa) -dove il clima è più cauto in attesa del rapporto sul mercato del lavoro americano. A rendere più tonica la Borsa di Milano concorrono i risultati di diverse blue chips in particolare le banche.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,24%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,24%, a 69,95 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +108 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,55%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%, poco mosso, che mostra un +0,06%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,86% a 25.886 punti.Tra idi Milano i titoli bancari sull'effetto semestrali: in evidenza(+6,49%),(+5,25%) e(+2,93%).Corre anche(+4,45%) grazie ai conti.La peggiore resta, che cede lo 0,94%.Debole, che registra una flessione dello 0,76%.di Milano,(+3,88%),(+2,68%),(+1,84%) e(+1,39%).La peggiore è, che perde il 6,26%.Sensibili perdite per, in calo del 5,75%.In apnea, che arretra del 2,67%.Calo deciso per, che segna un -1,59%.