Wall Street a due velocità. Dow Jones da record dopo occupati

(Teleborsa) - Wall Street procede con passi contrastanti nell'ultima seduta della settimana e dopo la pubblicazione del dato sul mercato del lavoro americano che ha messo in evidenza più posti di lavoro rispetto alle stime degli analisti ed un tasso di disoccupazione in calo.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,43% a 35.217 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.439 punti. In lieve ribasso il(-0,43%); sui livelli della vigilia l'(+0,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,05%),(+1,44%) e(+1,25%). Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,15%),(+2,66%),(+1,66%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,78%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,38%),(+2,32%),(+2,24%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.Affonda, con un ribasso del 3,53%.Crolla, con una flessione del 2,27%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,01%.