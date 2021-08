BioNTech, ricavi da vaccino per 15,9 miliardi di euro nel 2021

BioNTech

Pfizer

(Teleborsa) -- azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme aun vaccino per la Covid-19 - si aspettanell'anno finanziario 2021, sulla base dei contratti di fornitura attualmente firmati (per circa 2,2 miliardi di dosi). Lo ha comunicato all'interno della nota che riporta i risultati finanziari per il secondo trimestre 2021, nella quale viene evidenziato che - al 21 luglio 2021 - BioNTech e Pfizer hannocirca un miliardo di dosi del vaccino BNT162b2 in più di 100 Paesi o territori in tutto il mondo.Le società hanno firmatoper oltre 2,2 miliardi di dosi per la consegna nel 2021 e oltre un miliardo di dosi per il 2022; la loroannuale raggiungerà le tre miliardi di dosi entro la fine del 2021 e fino a quattro miliardi di dosi nel 2022."Noi e il nostro partner Pfizer abbiamo superato il miliardo di dosi di vaccino Covid-19 spedite in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo grande traguardo dopo soli sei mesi e di aver fatto la differenza per le persone con la nostra tecnologia proprietaria mRNA. Per affrontare la pandemia in corso, stiamodel nostro vaccino Covid-19 a più di 100 Paesi e regioni in tutto il mondo, incluso il miglioramento dell'accesso ai Paesi a basso e medio reddito", ha affermatodi BioNTech.sono stati pari a 5.308,5 milioni di euro nei tre mesi chiusi il 30 giugno 2021, rispetto ai 41,7 milioni di euro per nei tre mesi chiusi al 30 giugno 2020. L'è stato di 2.787,2 milioni di euro nel secondo trimestre, rispetto alla perdita netta di 88,3 milioni di euro dello stesso trimestre dell'anno scorso.