Scuola, ministero dell'Istruzione assicura supporto a gestione controlli Green pass

(Teleborsa) - "Ilè già al lavoro per dare il massimo supporto alle scuole nella gestione del controllo del Green pass e dell'avvio dell'anno scolastico". È quanto rendono noto fonti del dicastero guidato dainterpellate dall'Ansa.Il ministero ha, inoltre, fatto sapere di aver attivato una sezione informativa sul proprio sito sul rientro a settembre annunciando che sarà messoe che prosegue il dialogo con le autorità sanitarie per la"Tutte informazioni – sottolinea il ministero – che, mano a mano, i Dipartimenti stanno trasferendo anche alle organizzazioni che rappresentano i dirigenti scolastici e il personale scolastico". Sul tavolo del ministero dell'istruzione vi è, infatti, una nota operativa per gli Istituti.Rispondendo alle critiche dei sindacati – che, puntando il dito contro l'obbligo del Green pass chiedono, invece, più personale – il ministero ha sottolineato che il "Consiglio dei Ministri ha deliberato, di recente, l'" e "con il decreto sostegni bis sono stanziati ancheper l'emergenza, sia ATA che docenti per il recupero delle competenze".Suinella giornata di oggi sono intervenuti anche i presidi. "Vengano esclusi dai controlli i vaccinati facendo sì che il sistema sanitario fornisca i dati degli immunizzati alle scuole – ha proposto il–. Per i presidi verificare di continuo il possesso del Green pass da parte di tutti i lavoratori della scuola è molto inefficiente, in quanto gli stessi sono in massima parte vaccinati. È necessario quindi – ha aggiunto Giannelli – che le scuole possanoQuesto potrà agevolmente ottenersi se il sistema sanitario comunicherà alle scuole le dovute informazioni. La legge attribuisce al Ministero la possibilità di intervenire attraverso una Circolare applicativa che consenta di non aggravare di inutili controlli le scuole e i tantissimi docenti e ata che sono già in regola". La richiesta è dunque la"che individui i soggetti non vaccinati e li segnali automaticamente alle scuole con un meccanismo simile a quello delle vaccinazioni degli alunni, ovvero la scuola fornisce i nominativi alla Asl competente che poi le invia l'elenco dei non vaccinati. Due giorni fa era venuta dai presidi la richiesta di 8mila nuovi segretari per gestire i controlli dei Green pass.