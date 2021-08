GIGLIO.COM, emesse 164.500 azioni per piano incentivazione dipendenti

GIGLIO.COM

(Teleborsa) -- società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale - hasociale, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare. L'emissione si inserisce nell'ambito di unriservato ad alcuni dipendenti (dirigenti e non) di volta in volta individuati dal CdA. Le azioni saranno soggette a un impegno di lock-up, della durata di 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni."La premialità, nella forma di azioni a titolo gratuito, ha lo scopo di riconoscere ai propri collaboratori unae societarie poiché frutto dell'impegno costante che ha portato fino al raggiungimento di un traguardo così importante quale la quotazione", si legge in una nota. A seguito di questa operazione, ilsarà pari a 1.236.450 euro interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 12.364.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.