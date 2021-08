Mercati europei positivi. Milano in rialzo per l'ottava seduta consecutiva

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, il cui rialzo consolida una striscia positiva che dura da otto sedute consecutive. La giornata, come tipico nella settimana di Ferragosto, è priva di temi di rilievo e caratterizzata da volumi scarsi. Intanto l'OPEC ha confermato le stime sullaper il 2021 e 2022 nonostante le nuove ondate di Covid.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,173. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.750,8 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.123 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,03%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(+0,09%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,25%),(+2,05%),(+1,47%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.del FTSE MidCap,(+2,41%),(+2,22%),(+2,10%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.scende dell'1,35%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.