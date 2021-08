Piazza Affari tonica, consolida il rally di agosto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che mette a segno l'ennesimo rialzo (la striscia positiva continua dal 3 agosto). L'agenda macro presenta oggi pochi dati significativi, così come sulle Borsa di Milano non ci sono spunti rilevanti, a due giorni dal Ferragosto.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. Lieve aumento dell', che sale a 1.756,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,49 dollari per barile, con un calo dello 0,87%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,54%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,22%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,24% a 26.622 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.193 punti.In frazionale progresso il(+0,44%); come pure, poco sopra la parità il(+0,42%).di Milano, troviamo(+1,56%),(+1,40%),(+1,37%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,77%.Tra i(+3,92%),(+2,72%),(+2,22%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,06%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%.