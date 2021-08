Chiusura in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

S&P-500,

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Italgas

DiaSorin

Recordati

Saipem

Tenaris

Moncler

CNH Industrial

Juventus

IREN

Falck Renewables

B.F

Ferragamo

doValue

Tod's

Webuild

(Teleborsa) -. Sul mercato USA, scambi negativi anche per l'con gli investitori preoccupati dai deboli dati macro cinesi e dalla diffusione della variante delta del coronavirus, che potrebbero rallentare la ripresa globale.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,34%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,51 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,90%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,83%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,76% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da nove guadagni consecutivi, iniziata il 3 di questo mese, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.213 punti.A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,75 miliardi di euro, in calo del 7,74%, rispetto ai 1,89 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,61 miliardi precedenti.Su 438 titoli trattati in Borsa, 277 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 126. Invariate le rimanenti 35 azioni.di Milano, troviamo(+0,78%),(+0,65%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,37%.Affonda, con un ribasso del 2,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.scende dell'1,87%.del FTSE MidCap,(+1,83%),(+1,51%),(+1,13%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,74%.Crolla, con una flessione del 2,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,31%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,29%.