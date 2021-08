Covid, Commissione tedesca: sì a vaccini sopra i 12 anni

(Teleborsa) - La Commissione speciale tedesca sui vaccini Stiko cambia la sua valutazione e indica adesso comeFacendo riferimento ai dati disponibili finora, afferma la commissione in un comunicato non ancora definitivo che circola sui media tedeschi fra cui Dpa, i benefici del vaccino sonodelle controindicazioni che si presentano molto raramente".Finora la commissione - criticata dalla politica in Germania per questo - consigliava il vaccino soltanto per chi avesse malattie pregresse, nella fascia fra ilntanto, non si ferma lanel mondo. Il Giappone ha registrato per il terzo giorno consecutivo un nuovo record del numero di pazienti affetti da Covid-19 che presentano sintomatologia grave: ieri erano, 42 in più rispetto alle 24 ore precedenti, secondo i dati forniti dal ministero della Salute di quel Paese. Contagi ancora in crescita anche in