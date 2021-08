Piazza Affari in flessione con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a causa delle incertezze relative alla diffusione dei contagi Covid e di alcuni dati macroeconomici cinesi negativi, che confermano il rallentamento in atto dell'economia globale. A complicare le cose la presa di Kabul, che getta ombre sul panorama in Medioriente.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 68,06 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,41%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,85%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,41% sulTra lea grande capitalizzazione si mette in lucecon un incremento dell'1,14%.Bene, che segna un piccolo aumento dello 0,81%.avanza dello 0,57%.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,60%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,46%.In rosso, che registra un ribasso dell'1,46%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Tra i(+1,70%),(+1,18%),(+0,98%) e(+0,96%).La peggiore ècon un -2,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.