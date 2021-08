Debole il mercato americano. Focus sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street in attesa della pubblicazione dei verbali dell'incontro di luglio del. Sullo sfondo intanto continua a preoccupare la diffusione delladel Covid-19.Sul fronte macroeconomico, prima dell'apertura della Borsa sono stati pubblicati i dati sui permessi edilizi e aperture cantieri e le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 13 agosto 2021. Tra meno di un'ora l'EIA (Energy Information Administration) diffonderà i dati sullein giacenza presso le imprese USA.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,38%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.440 punti. Pressoché invariato il(+0,02%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,11%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,73%) e(-0,58%).Tra i(+1,18%),(+1,02%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%.Al top tra i, si posizionano(+1,70%),(+1,55%),(+1,39%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,97%.