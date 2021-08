Salcef acquista altre azioni proprie

Salcef

(Teleborsa) -, nel periodo compreso tra il 9 e il 13 agosto inclusi, ha acquistato sul mercato MTAordinarie proprie per unLo comunica la società con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021 e alla prima tranche di acquisto di azioni proprie approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2021 (“Buyback”), come comunicato al mercato in pari data.A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 13 agosto 2021 la Società detiene n. 490.243 azioni proprie, pari allo 0,8637% del capitale sociale avente diritto di voto.Intanto a Milano modesto guadagno per l'azienda che opera nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, che avanza di poco a +0,59%.