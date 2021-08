Macy's alza la guidance su trimestrale oltre le attese. Attirati più clienti giovani

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha registratoper 5,65 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021, superiori ai 3,56 miliardi un anno prima e ai 5,01 miliardi del consensus. Le- una misura chiave della performance nel settore retail - sono state in aumento del 61,2%, battendo le attese degli analisti per un +41,1%. Lesono diminuite del 6% rispetto al secondo trimestre 2020 e sono cresciute del 45% rispetto al secondo trimestre 2019, rappresentando il 32% delle vendite totali (-22 punti percentuali rispetto al secondo trimestre 2020, ma +10 punti percentuali rispetto al secondo trimestre 2019).L'diluito rettificato per azione è stato di 1,29 dollari, contro una perdita per azione di 0,81 dollari nel secondo trimestre 2020 e un utile di 0,28 dollari nel secondo trimestre 2019. Gli analisti si aspettavano 19 centesimi per azione."Il nostro slancio nel primo trimestre ha accelerato nel secondo trimestre, poiché abbiamo riconfermato con successo i clienti principali e- ha affermato Jeff Gennette, presidente e amministratore delegato - Attraverso il nostro portfolio e il nostro approccio omnicanale, forniamo un'integrazione convincente e senza soluzione di continuità tra i negozi fisici e lo shopping digitale per soddisfare nel modo più efficace le esigenze dei nostri clienti".La catena di grandi magazzini ha dichiarato divendite netteda 23,55 a 23,95 miliardi di dollari, rispetto a una previsione precedente di 21,73-22,23 miliardi. La società ha anche affermato di aspettarsi utili per azione rettificati per il 2021 da 3,41 a 3,75 dollari, rispetto a una previsione precedente di 1,71-2.12 dollari.