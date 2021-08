Foot Locker, ricavi e utili battono le attese nel 2° trimestre

Foot Locker

(Teleborsa) -- azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature - ha registrato un undi 430 milioni di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2021 (terminato il 31 luglio), rispetto a un utile netto di 45 milioni per il corrispondente periodo dell'anno precedente e 60 milioni nel secondo trimestre del 2019. L'è stato di 2,21 dollari per azione e haper 1,01 dollari per azione.Le- una misura chiave della performance nel settore retail - sono aumentate del 6,9%. Lesono aumentate del 9,5%, a 2.275 milioni dollari, rispetto alle vendite per 2,08 miliardi di dollari nello stesso periodo dello scorso anno e ai 2,09 miliardi di dollari attesi dal mercato."Siamo usciti dal trimestre con uno slancio positivo e siamo- ha commentato Andrew Page, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario - Riconoscendo che stiamo ancora operando in un ambiente incerto a causa della Covid-19, continuiamo a tenere d'occhio il business, comprese le chiusure temporanee dei negozi e le sfide della catena di approvvigionamento, e rimaniamo disciplinati con la gestione delle spese".