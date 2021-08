In leggero rialzo la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.954 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 4.416 punti. In moderato rialzo il(+0,4%); senza direzione l'(+0,16%). I tre indici sono comunque sulla buona strada persulle prospettive di un rallentamento della crescita globale e dopo le notizie di stretta delle autorità cinesi in vari settori.Tra le aziende che hanno appena annunciato i, sono in rialzo ha rivisto al rialzo la guidance 2021 su forte domanda per attrezzature agricole) e(ricavi e utili battono le attese nel 2° trimestre). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,62%.Al top tra i(+1,18%),(+1,04%),(+0,90%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Tra i(+3,19%),(+1,95%),(+1,70%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.