Giappone, manifattura e servizi in rallentamento ad agosto

(Teleborsa) - L'attività della manifattura indovrebbe aver rallentato ad agosto. Il dato preliminare dell'indice, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, è sceso su un valore di, rispetto ai 53 punti di luglio.L'indicatore si conferma al di sopra della soglia critica dei 50 punti che denota crescita dell'attività, ma in misura meno forte rispetto ai mesi precedenti.Anche l'indiceha conosciuto un rallentamento, anche più forte della manifattura, posizionandosi ai, sempre secondo la stima preliminare, rispetto ai 47,4 precedenti. In questo caso il settore si conferma in contrazione, condizionato maggiormente dalla pandemia di Covid-19.