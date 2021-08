Wall Street positiva in attesa di Jackson Hole

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

utilities

Boeing

Intel

Chevron

Caterpillar

United Health

Moderna

Xilinx

Nvidia

Tesla Motors

Illumina

Cerner

Check Point Software Technologies

Tractor Supply

(Teleborsa) - Wall Street procede al rialzo confermando la buona impostazione dell'avvio. Sullo sfondo regna comunque la cautela in vista del, dove i banchieri della Federal Reserve faranno il punto sulla situazione economica e monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dello 0,86%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,07% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Effervescente il(+1,55%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,82%),(+1,66%) e(+1,57%). Il settore, con il suo -1,22%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,84%),(+2,80%),(+2,75%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,65%.(+7,26%),(+5,64%),(+4,78%) e(+4,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.