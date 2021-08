Petrolio, prezzi ancora in salita. Occhi su Opec+

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio continuano la salita intrapresa la vigilia rimbalzando dalle forti perdite registrate nella scorsa ottava. Il contratto sulstatunitense risale dello 0,91% a 66,24 dollari al barile, mentre illondinese avanza dell'1,05% a 69,47 usd/bar.Gli occhi degli investitori sono puntati sulche si riunirà di nuovo il 1° settembre per decidere il da farsi, dopo il rinvio della riunione di luglio.A fare da assist alle quotazioni di greggio contribuisce l'che alimenta le aspettative di un aumento del tasso di vaccinazione e di conseguenza di una ripresa di domanda di carburante in scia ai viaggi di ritorno in ufficio, in autunno, da parte dei lavoratori dopo che molte aziende e agenzie governative probabilmente applicheranno i mandati sui vaccini.