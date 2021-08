Wall Street, piccoli passi in terreno positivo all'esordio

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street apre in moderato vantaggio, conservando una certa cautela in attesa del simposio di Jackson Hole venerì e del discorso dle Presidente della Fed Jerome Powell. Le trimestrali positive di alcune big USA concorrono a sostenere il sentiment, mentre sul fornte macro si attende il dato sulle vendite di case.Lieve aumento alla Borsa di New York, per ilin rialzo dello 0,20%, mentre l'rimane a 4.487 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); pressoché invariato l'(+0,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,01%),(+0,65%) e(+0,58%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,56%),(-0,51%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+1,45%),(+1,18%),(+1,12%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,84%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.Al top tra i, si posizionano(+5,95%),(+4,54%),(+2,72%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.