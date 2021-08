Borse UE caute. Occhi puntati su Jackson Hole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che si allinea all'andamento prudente delle altre borse di Eurolandia. Gli investitori guardano al, in programma da giovedì a sabato, anche quest'anno in versione virtuale, durante il quale è previsto l'intervento di, il numero uno della, venerdì ore 17 italiane. Gli addetti ai lavori ritengono che non darà indicazioni sul tapering , in quanto mancano ancora dati sull'andamento dell'economia USA, e che quindi bisognerà aspettare laSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,175. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,47%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 67,39 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,59%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%, poco mosso, che mostra un +0,1%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,27%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.017 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 28.612 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,37%),(+0,90%),(+0,84%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.scende dell'1,83%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.del FTSE MidCap,(+2,29%),(+2,02%),(+1,79%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,84%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.