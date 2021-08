Growens acquista azioni proprie

Growens

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, comunica di aver acquistato su AIM Italia, con valute 18 e 19 agosto 2021,al prezzo medio di 4,484950 euro per azione per unLa società, pertanto, alla data del 23 agosto 2021 detiene direttamente n. 127.639 azioni proprie, pari allo 0,85% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.Ieri in Borsa ottima performance per la società operante nel settore delle cloud marketing technologies, che ha chiuso in rialzo del 2,48%.