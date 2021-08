Piazza Affari procede debole con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Azimut

Unipol

Banca Generali

Buzzi Unicem

CNH Industrial

Moncler

Terna

Italgas

La Doria

MARR

Rai Way

FILA

Tod's

Biesse

Italmobiliare

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che confermano una certa prudenza in vista dele di maggiori dettagli sul "tapering" della Fed. Il calo della fiducia dei consumatori tedeschi ha contribuito a deprimere il sentiment di mercato facendo coppia con il dato dell'IFO pubblicato ieri L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.789,8 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,71 dollari per barile, in calo dello 0,95%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,29%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,40%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 28.547 punti.Poco sotto la parità il(-0,31%); senza direzione il(-0,08%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,84%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,44%.Composta, che cresce di un modesto +0,68%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,68%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.di Milano,(+1,68%),(+1,37%),(+0,80%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.