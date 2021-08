Tonica Wall Street. La Fed dà avvio al tapering

Dow Jones

(Teleborsa) - Continua a muoversi al rialzo la borsa di Wall Street dopo aver accelerato il passo in scia alle parole delche da Jackson Hole ha avviato il processo di riduzione degli acquisti di asset, a partire da quest'anno. Il governatore ha comunque precisato che la banca centrale americana non ha alcuna fretta di alzare i tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,68%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.508 punti. In denaro il(+0,88%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,72%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,20%),(+1,46%) e(+1,44%).Tra i(+3,10%),(+2,55%),(+2,06%) e(+1,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,54%.Al top tra i, si posizionano(+4,15%),(+3,06%),(+2,65%) e(+2,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.scende dell'1,23%.