Wall Street apre poco mossa: S&P e Nasdaq resistono su record

(Teleborsa) - La Borsa di New York apre senza strappi,con i due indici principali che sostano su nuovi record storici, mentre ilsi è adagiato a 35.411 punti. Tocca invece nuovi massimi8l', che si assesta a 4.516 punti (+0,15%), così come il15.498 punti (+0,45%).A sostenere il sentiment di mercato le parole dovish (da colomba) del Presidente dlela fed Jerom Powell, che ha eslcuso imminenti aumenti dei tassi d'interesseIn luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -1,08%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,28%),(+1,24%),(+1,23%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -1,73%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.(+1,68%),(+1,43%),(+1,28%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -4,24%.In apnea, che arretra del 2,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,26%.scende dell'1,97%.