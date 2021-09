Piazza Affari tonica assieme agli altri mercati di Eurolandia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un esordio già largamente positivo, complice la sostanziale tenuta del PMI manifatturieri della Zona Euro. L'attenzi8ne è puntata sull'avvio di Wall Street, attesa positiva stando alla performance dei future USA, e sui dati macro in uscita oggi e nei prossimi giorni.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'è sostanzialmente stabile su 1.811,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 68,6 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,20%,avanza dello 0,86%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,38%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,87% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.859 punti.In denaro il(+0,94%); come pure, leggermente positivo il(+0,46%).di Milano, troviamo(+2,99%),(+2,06%),(+2,01%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede l'1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.del FTSE MidCap,(+5,07%),(+3,56%),(+3,20%) e(+3,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.