Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A pesare sui mercati europei sono i timori di un possibile rallentamento negli acquisti di titoli del piano pandemico PEPP (la BCE si riunisce giovedì) e le preoccupazioni per il rallentamento del ritmo della ripresa economica a causa della variante Delta. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,185. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.823 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,74% e continua a trattare a 68,88 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +108 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,72% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 28.719 punti.In frazionale calo il(-0,56%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-0,88%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,54 miliardi di euro, con una variazione dello 0,56%, rispetto ai precedenti 1,54 miliardi.Su 441 titoli trattati in Piazza Affari, 236 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 170. Invariate le rimanenti 35 azioni.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,20%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,10%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,73%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,25%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.In apnea, che arretra del 2,01%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.del FTSE MidCap,(+4,06%),(+2,76%),(+1,96%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,44%.Affonda, con un ribasso del 2,08%.Tra lepiù importanti:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,1%; preced. -3,2%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -1%)11:00: Indice ZEW (atteso 30 punti; preced. 40,4 punti)11:00: Occupazione, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,2%)11:00: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. -0,3%).