Toyota investirà 13,5 miliardi sulle batterie entro il 2030

(Teleborsa) - Toyota investirà oltre 13,5 miliardi di euro entro il 2030 per sviluppare batterie per veicoli elettrici , pontando a diventare leader di questo settore nel prossimo decennio ed a raggiungere la carbon neutrality.Il produttore giapponese, dopo aver esordito nel segmento dei veicoli ibridi, grazie al successo della Prius, ora conta di presentare l'anno prossimo la prima linea di auro interamente elettriche e, contemporaneamente, di abbattere i consumi energetici dei nuovi veicoli del 30%.Il Chief Technology Officer di Toyota, Masahiko Maeda, nel corso di un evento, ha spiegato che nel percorso verso la decarbonizzazione si punterà ad abbattere i costi delle batterie di almeno il 30%, facendo leva sui materiali utilizzati e sulla realizzazione delle celle.La società sta da tempo studiando la produzione di massa di accumulatori allo stato solido, che potrebbero sostituire le batterie agli ioni di litio, con migliori risultati in termini di tempi di ricarica e durata. Una tecnologia che sinora non ha dato i risultati sperati, ma su cui sta ancora studiando.