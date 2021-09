Mercati europei positivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Chiudono in rialzo i mercati del Vecchio Continente mentre, mentre l’economia globale inizia a mostrare i primi segnali di affaticamento. Laper prima potrebbe varare il, ovvero la riduzione dei sostegni all’economia. La, la scorsa settimana, ha lievemente ridotto il ritmo di acquisti di titoli. Sullo sfondo resta, poi, l’attenzione sull’andamento dellae sul suo impatto sulla crescita mondiale.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,1%), raggiunge 70,49 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,54% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,68%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,58%, e poco mosso, che mostra un +0,2%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,93%, a 25.926 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 28.515 punti.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,84 miliardi di euro, in calo di 268,2 milioni di euro, rispetto ai 2,11 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,43 miliardi di azioni, rispetto ai 0,57 miliardi precedenti.Su 439 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 183 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 221. Invariate le rimanenti 35 azioni.di Milano, troviamo(+3,92%),(+3,44%),(+2,67%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,61%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,19%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Tentenna, che cede lo 0,86%.del FTSE MidCap,(+4,34%),(+4,19%),(+2,45%) e(+2,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,95%.Sensibili perdite per, in calo del 6,70%.In apnea la, che arretra del 5,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,46%.