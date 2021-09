Crocs stima ricavi oltre 5 miliardi nel 2026

Crocs

(Teleborsa) - Il produttore di calzature di plastica del Colorado,, stima di superare 5 miliardi di dollari di ricavi nel 2026, per un tasso di crescita composto annuo del 17% rispetto alla guidance 2021.Lo ha annunciato la stessa società nel corso di un evento in cui ha partecipato anche l'che ha presentato il suo piano strategico pluriennale. "Guardando al futuro,. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare questa crescita mantenendo una redditività leader del settore, creando un valore significativo per gli azionisti e avendo un impatto positivo sul nostro pianeta. e le nostre comunità", ha detto Rees.