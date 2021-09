Milano in rosso insieme agli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che ha fatto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. C'è nervosismo anche a Wall Street con gli investitori che digeriscono i deludenti dati sull'inflazione statunitense.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,182. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,26%.Torna a salire lo, attestandosi a +101 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.tentenna, che cede lo 0,68%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,05%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,04%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,02%) e si attesta su 25.762 punti in chiusura, mentre, al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.605 punti.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,38 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,23 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.Su 433 titoli trattati a Piazza Affari, 268 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 133. Invariate le rimanenti 32 azioni.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,93%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,29%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,79%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,61%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,51%.Affonda, con un ribasso del 5,16%.Crolla, con una flessione del 4,21%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,60%),(+5,41%),(+5,08%) e(+4,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%.In caduta libera, che affonda del 2,92%.