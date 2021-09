MPS Capital Services e Natixis rifinanziano portafoglio parchi eolici del gruppo Fortore

gruppo Montepaschi

Natixis

(Teleborsa) - MPS Capital Services, la Corporate e Investment Bank del, e la banca d'affari francesehanno perfezionato l'operazione didi un portafoglio di parchi eolici del gruppo Fortore, uno dei principali gruppi italiani di energie rinnovabili. I parchi eolici oggetto del rifinanziamento sono concentrati in Puglia. Natixis ha avuto il ruolo di Mandated Lead Arranger, Underwriter and Hedging Bank e MPS Capital Services ha agito come Mandated Lead Arranger, Hedging Bank, e Banca Agente.L'operazione,, si compone di: una lungo termine di 63 milioni di euro, con durata di 6 anni e mezzo, erogato per il rifinanziamento di un portafoglio eolico di 123,6 MW di proprietà di diverse Società di progetto (SPV) controllate da Fortore Energia S.p.A.; unadi 20 milioni di euro, anch'essa della durata di 78 mesi, in favore di Fortore 2020 S.r.l., principale azionista di Fortore Energia S.p.A., per l'acquisto delle rimanenti quote di minoranza; uno strumento di(DSRA) da 9,7 milioni di euro che copre il debito a 6 mesi sia del long term loan che dell'acquisition facility."Il sostegno offerto a Fortore Energia da MPS Capital Services e Natixis, fin dalle origini della sua attività, ha permesso al gruppo la realizzazione di importanti progetti e la sua affermazione in ambito nazionale - ha affermato- Nel corso degli anni la nostra azienda ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del settore eolico e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel Paese"."Con il supporto ad aziende come Fortore, MPS Capital Services consolida il proprio impegno, nel lending e advisory, verso importanti realtà industriali italiane ad alta riconoscibilità internazionale che, oltre a generare profitti, producono impatti positivi sul benessere e sullo sviluppo dei territori in cui esse operano", ha commentatos.