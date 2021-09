Eventi e scadenze del 16 settembre 2021

Banca Intermobiliare

Caleffi

Crowdfundme

Gibus

Growens

Health Italia

Tamburi

Triboo

(Teleborsa) -Milano Art Week - Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie e iniziative specialiSalone del Risparmio - Si svolge al MiCo di Milano l'evento che riunisce professionisti del settore del risparmio gestito, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei media per rimettere in moto liquidità ed economia con 170 marchi, 115 conferenze e seminari formativi animati dalla partecipazione di più di 350 relatoriG20 - 6th Framework Working Group Meeting - Video ConferenceG20 - 3° Sherpa MeetingIstat - Ricerca e sviluppo in Italia - Anni 2019 e 2021G20 - Open Forum on Sustainable Agriculture8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agostoTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestraleINPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA - Scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2021.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.