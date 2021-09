Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,36% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.463 punti. Leggermente negativo il(-0,39%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,47%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,12%),(-1,10%) e(-0,57%).Tra i(+0,94%),(+0,86%),(+0,61%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.(+2,81%),(+1,76%),(+1,75%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%.Affonda, con un ribasso del 2,30%.Crolla, con una flessione del 2,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.