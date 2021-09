Borse europee in rosso, inclusa Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è stata oggetto di realizzi, anche se con perdite minori. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo con gli investitori prudenti in vista della riunione della Federal Reserve, in calendario la prossima settimana.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.755 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,36%) si attesta su 71,62 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +100 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,79%. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,98%, mentre, al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,70%.In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.Su 433 titoli trattati in Piazza Affari, 213 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 182. Invariate le rimanenti 38 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+3,07%),(+2,55%),(+1,41%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.In caduta libera, che affonda del 3,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,74 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,43%.del FTSE MidCap,(+3,79%),(+3,34%),(+2,57%) e(+2,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,04%.Sensibili perdite per, in calo del 2,69%.In apnea, che arretra del 2,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,27%.