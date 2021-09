DIGITAL360, accordo per acquisizione del 51% del gruppo Imageware

DIGITAL360

(Teleborsa) -- società` quotata su AIM Italia e attiva nel campo dei media e della trasformazione digitale - ha siglato undi una quota pari al 51% delle società Imageware S.r.l., Hi-Comm S.r.l. e Brand to Italy S.r.l., nel loro insieme definite come gruppo Imageware. Il corrispettivo è stato complessivamente fissato in, comprensivi della PFN delle società, che alla data del 31 dicembre 2020 era positiva (creditoria) per circa 2,5 milioni di euro.Il gruppo Imageware - che ha come clienti aziende private, organizzazioni e realtà istituzionali - opera in tre principali aree di attività: Public Relations e Social Media; realizzazione di progetti di creatività e di comunicazione; organizzazione di eventi fisici e digitali. Ha conseguito nel 2019aggregati per oltre 8 milioni di euro, ridotti a circa 6 milioni nel corso del 2020 a causa della pandemia. L'è passato da circa 0,5 milioni del 2019 a oltre 0,6 milioni del 2020.Il corrispettivo della cessione verrà pagato: per 1,1 milioni di euro, previsto entro il mese di ottobre 2021; fino a massimi 0,4 milioni di euro, ad esclusiva discrezione di DIGITAL360, mediantedi nuova emissione di DIGITAL360 (nel caso in cui DIGITAL360 non si avvalga di tale opzione, l'importo potrà essere pagato anche parzialmente in denaro entro 3 mesi dal closing; per 1 milione di euro in denaro, e pagatiper metà entro sei mesi dal closing e per la restante parte entro dodici mesi dal closing."Sono molto contento di questa operazione - ha dichiarato- Il Gruppo Imageware è una realtà storica e riconosciuta nel settore, con un ottimo posizionamento presso i clienti e con importanti sinergie strategiche ed operative con il Gruppo DIGITAL360. Oltre al consolidamento e al potenziamento di alcuni servizi già offerti dal Gruppo, l'acquisizione consentirà di offrire ai nostri clienti – in particolare Vendor di soluzioni tecnologiche -, con l'obiettivo di soddisfare a 360 gradi le loro esigenze di".L'accordo prevede, a partire dal momento dell'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2023, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delledel gruppo Imageware, il cui prezzo sarà stabilito sulla base della media dell'EBITDA aggregato contabilizzato dalle società negli esercizi 2021, 2022 e 2023 moltiplicato per 5, oltre alla PFN. Marco Franceschi sarà amministratore delegato delle società del gruppo Imageware.