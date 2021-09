Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,48% sul; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.433 punti, ritracciando dello 0,91%.Negativo il(-1,18%); come pure, variazioni negative per l'(-0,92%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,06%),(-1,59%) e(-1,52%).Al top tra i(+0,93%),(+0,73%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,95%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Tra i(+2,90%),(+1,66%),(+1,38%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,47%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,14%.In caduta libera, che affonda del 2,59%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Indice NAHB (atteso 74 punti; preced. 75 punti)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -190 Mld $; preced. -195,7 Mld $)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,42 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 332K unità)15:45: PMI servizi (preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 61,1 punti).