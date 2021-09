Seduta in ribasso per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la crisi del colosso immobiliare cinese Evergrande, mentre aspettano indicazioni dalla Federal Reserve da cui potrebbe emergere una linea temporale più precisa per il tapering.Sul fronte macroeconomico, l'Associazione nazionale dei costruttori diffonderà i dati sulla fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni.Sulle prime rilevazioni, ilsegna un forte calo (-1,63%), toccando 34.022 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 4.361 punti, in netto calo dell'1,61%. In rosso il(-1,42%); sulla stessa linea, pessimo l'(-1,58%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,77%),(-2,55%) e(-2,51%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,95%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,39%.Sensibili perdite per, in calo del 2,81%.In apnea, che arretra del 2,74%.mette a segno un +1,09%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,61%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,23%.Affonda, con un ribasso del 3,17%.