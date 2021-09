Fervi acquisisce il 5,4% di Esales e sigla contratto di distribuzione

Fervi

(Teleborsa) -- società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine - ha, PMI milanese e distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations). L'intervento si innesta nell'ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da Esales di massimo 3 milioni di euro. L'intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari ae sarà. In caso di sottoscrizione dell'intero aumento di capitale da parte di altri investitoti, la percentuale di Fervi scenderà al 4,17%.È stato contestualmente siglato una fronte del quale Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare focus sui mercati esteri."L'operazione è strategica per il gruppo in quanto, oltre aldel 30% previsto per questa tipologia di investimenti essendo Esales una PMI innovativa, ci permetterà di acquisire unache è un mercato con un trend in crescita esponenziale: non è possibile cambiarlo o delimitarlo solo per le nostre esigenze ed è quindi un fenomeno che va gestito, monitorato e sfruttato per il raggiungimento dei nostri target", ha commentato Roberto Tunioli, presidente e amministratore delegato.