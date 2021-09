Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-1,78%), che ha toccato 33.970 punti, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 4.358 punti, in netto calo dell'1,70%.In forte calo il(-2,1%); come pure, pesante l'(-1,79%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,04%),(-2,37%) e(-2,22%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -4,46%.In apnea, che arretra del 3,36%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,96%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,81%.mette a segno un +3,04%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,60%.Affonda, con un ribasso del 4,75%.Crolla, con una flessione del 4,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,96%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -191,2 Mld $; preced. -195,7 Mld $)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,42 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 320K unità; preced. 332K unità)15:45: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 61,5 punti; preced. 61,1 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%).