Klarna, CEO: attualmente troppa volatilità sul mercato per un'IPO

(Teleborsa) - Klarna - startup fintech svedese e quella europea con la maggiore valutazione - probabilmenteprima di procedere con i propri piani per un'offerta pubblica iniziale (IPO). La società aveva in precedenza dichiarato che una IPO non era imminente, anche se potrebbe arrivare già nel 2022. "La volatilità del mercato in questo momento- ha detto il CEO Sebastian Siemiatkowski in un'intervista a CNBC - Penso che sarebbe bello fare un'offerta pubblica iniziale in un ambiente più sicuro. E in questo momento non sembra davvero che sicuro là fuori."Incalzato per avere maggiori indicazioni sull'orizzonte temporale in cui Klarna potrebbe quotarsi, Siemiatkowski ha detto: "È più probabile che accada presto rispetto a qualche anno fa, ma". Incertezza anche su quale piazza sia la migliore per far diventare Klarna una public company.Il CEO ha detto che gli piace il mercato diper "la quantità di esperienza e la qualità dei regolatori" e "il fatto che il Regno Unito è un posto neutrale nel mondo". Allo stesso tempo ha sollevato dubbi sulla comprensione degli investitori britannici delle imprese innovative, citando il caso: l'azienda di food delivery è crollata nel primo giorno di negoziazione. "- ha evidenziato - Penso che ci siano stati alcuni aspetti che siano stati fraintesi, e penso che forse sarebbe andata meglio negli".