Brillante Tokyo. In ribasso le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale in rialzo per la borsa di Tokyo che ha seguito la scia positiva di Wall Street, la vigilia, mentre si muovono in ribasso le altre piazze asiatiche, ancora penalizzate dalla crisi Evergrande. Tuttavia le perdite sono limitate grazie all'ottimismo per la ripresa economica dopo l'annuncio della Federal Reserve di aumenti dei tassi, l'anno prossimo., scambia in deciso rialzo il(+2,04%); sulla stessa linea,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,32%.Sulla parità(-0,12%); con analoga direzione, senza direzione(-0,17%).Leggermente positivo(+0,55%); in lieve ribasso(-0,4%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%.Il rendimento dell'scambia 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari 2,87%.