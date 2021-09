Mercati europei positivi

S&P-500

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,28%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,17. L'è sostanzialmente stabile su 1.752,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,01%), che raggiunge 75,47 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,79%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,27%, senza slancio, che negozia con un +0,17%, eè stabile, riportando un moderato +0,19%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 26.132 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.694 punti.In discesa il(-0,7%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento il(-1,55%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,34 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,13 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,10%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,20%.Decolla, con un importante progresso del 3,84%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,37%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,70%.Affonda, con un ribasso del 2,93%.Crolla, con una flessione del 2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,06%),(+3,88%),(+2,41%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,35%.