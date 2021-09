Positivi gli Eurolistini. Francoforte in testa dopo elezioni Germania

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Parte bene la settimana per le principali borse europee, con l'esito delle elezioni tedesche, in linea con le previsioni , che non intacca il sentiment positivo degli investitori. Nel frattempo si continua a guardare alla vicendaSul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,43%, a 75,04 dollari per barile, con l'offerta ridotta e le prospettive positive della domanda che alimentano il rally.Invariato lo, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,79%.avanza dello 0,89%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,62%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 28.645 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,48%),(+2,06%),(+1,92%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.scende dell'1,16%.Calo deciso per, che segna un -1,11%.di Milano,(+3,23%),(+1,53%),(+1,36%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,76%.In apnea, che arretra del 2,75%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,70%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,67%.